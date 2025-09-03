«Положенцу» дали в соответствии со статусом

К 16 годам колонии особого режима Мособлсуд приговорил криминального авторитета Виталия Тоакэ (Виталий Раменский), признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательствах. По данным правоохранителей, осужденный являлся одним из ближайших подручных вора в законе Олега Медведева (Шишкан), недавно осужденного на пожизненный срок. Защита господина Тоакэ заявила о намерении обжаловать приговор, считая, что судом был нарушен принцип состязательности сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Приговор 34-летнему официально не работающему жителю Подмосковья Виталию Тоакэ по итогам процесса, начавшегося в ноябре прошлого года, вынесла судья Ольга Сусалева. Она признала подсудимого виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и шести эпизодах вымогательства, совершенного в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), приговорив к 16 годам колонии особого режима. Стоит отметить, что в прениях сторон гособвинение просило для господина Тоакэ 18 лет лишения свободы.

Адвокат осужденного Дмитрий Белышков сообщил “Ъ”, что защита обязательно обжалует решение суда, мало того, соответствующая апелляционная жалоба уже подготовлена. По мнению адвокатов, приговор является необоснованным и несправедливым и вынесен в «отсутствие состязательности сторон». «В прениях сторон мы говорили о том, что приговор не может быть постановлен, поскольку основан на субъективных показаниях свидетелей»,— пояснил господин Белышков, отметив, что «большинство свидетелей и даже экспертов» являлись сотрудниками ФСИН, которые были заинтересованы в исходе процесса.

Виталий Тоакэ был задержан в подмосковном Жуковском в октябре 2023 года. Бывший спортсмен, занимавшийся самбо и дзюдо, ранее был судим за кражи, вымогательство и угрозу убийством.

Последний срок он получил по приговору горсуда Жуковского за совершение шести краж в октябре 2020 года. Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима, к которым суд добавил еще шесть месяцев заключения, оставшихся неотбытыми по предыдущему приговору.

Сидел он во Владимире в ИК-3, где зарекомендовал себя «злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания». Это обстоятельство и якобы имевшаяся приверженность к традициям тюремной субкультуры заставили руководство колонии обратиться в суд с тем, чтобы установить для Виталия Тоакэ административный надзор после освобождения, по которому он обязан был четыре раза в месяц отмечаться в полиции по месту жительства или регистрации.

Впрочем, на свободе ранее судимый спортсмен пробыл недолго, а причиной очередного интереса к его личности стала его «деятельность» в период пребывания в СИЗО-6 областного главка ФСИН в Коломне, где он ожидал приговора за кражи. Еще в конце 2020 года следователи УМВД России по Коломенскому городскому округу возбудили уголовное дело о вымогательстве.

В октябре 2023 года его материалы истребовал Следственный департамент МВД, а Виталий Тоакэ с санкции Мещанского райсуда Москвы оказался уже в московском СИЗО.

«Установлено, что не позднее октября 2018 года Тоакэ был наделен в преступной среде статусом так называемого положенца, а с ноября 2017 по май 2020 года в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Московской области он сохранял и формировал идеологию преступного мира»,— сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре, представители которой поддерживали обвинение в Мособлсуде. В частности, как указали в надзорном ведомстве, Виталий Тоакэ «назначал "смотрящих" из числа арестованных в качестве своих представителей, применял меры ответственности за нарушения сложившихся в преступной среде правил поведения, обеспечивал незаконное проведение азартных игр, организовал сборы денежных средств и совершение особо тяжких преступлений».

В криминальных кругах Тоакэ был известен как Виталий Раменский и пользовался, несмотря на довольно молодой возраст, авторитетом. «Для личного обогащения и пополнения "воровского общака" Тоакэ, известный как Виталий Раменский, создал организованную группу, в состав которой вошли лица, придерживающиеся криминальных традиций… он и его сообщники под угрозой и с применением насилия требовали от арестованных передачи денежных средств на сумму 1,9 млн руб., частью которых в размере 519 тыс. руб. они завладели»,— резюмировали в Генпрокуратуре.

Надо отметить, что Виталий Тоакэ входил в разгромленное правоохранителями преступное сообщество вора в законе Олега Медведева (Шишкан, Олег Раменский). В июне прошлого года долгие годы контролировавший часть районов Подмосковья «авторитет» получил пожизненный срок. Его ОПС установило контроль над действующими преступными группировками и коммерческими структурами. Члены сообщества и сами создавали юридические лица для получения незаконных доходов.

Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвинялись Олег Медведев и его сообщники, было убийство генерального директора ЗАО «Племзавод "Раменское"», местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

Они пропали без вести в 2012 году. Тела погибших нашли закопанными в карьере через много лет. Следствие выяснило, что с госпожой Сидоровой и ее родными расправились за отказ отдать человеку Олега Медведева земли принадлежавшего ей племзавода. 17 подельников вора в законе были осуждены на сроки от 11 до 23 лет лишения свободы.

Интересно, что, по некоторым данным, Виталий Тоакэ отказывался признать как знакомство с Олегом Медведевым, так и свой криминальный статус «положенца». Любопытно, что самого Шишкана на суд в качестве свидетеля по делу Виталия Раменского не привлекали.

Сергей Сергеев