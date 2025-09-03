Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Рыбинске посадили дерево памяти погибшего на СВО бойца

В Рыбинске в Саду памяти школы №26 посадили голубую ель в память о выпускнике Андрее Стукалове, который погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Администрация Рыбинска

Военнослужащий погиб 14 июня 2024 года в Донецкой Народной Республике. Посмертно был награжден орденом Мужества.

Создавать Сад памяти начали в мае 2023 года по инициативе педагогов и учеников. За прошедшее время высадили деревья в память о Герое России Алексее Катериничеве, в честь Года защитников Отечества и присвоения школе имени Алексея Катериничева.

Алла Чижова

