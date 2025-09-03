Путин о Пескове на пресс-конференции: лентяй, не хочет работать

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам рабочего визита в Китай. Встреча со СМИ длилась около 50 минут. В какой-то момент пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что журналисты могут еще долго задавать вопросы.

«Нет, сейчас мы уже будем заканчивать»,— возразил глава государства. «Лентяй, не хочет работать. И ведь стоит рядом, ничего не делает и то ленится»,— добавил господин Путин.

Российский лидер прилетел в Китай 31 августа. Поездка началась с посещения мероприятий в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. После этого Владимир Путин прибыл в Пекин, где, в частности, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александром Вучичем и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава государства также посетил грандиозный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.