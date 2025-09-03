Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сотрудницу кредитного кооператива осудят за хищение 28,5 млн рублей

Ковернинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы поселка Сокольское, обвиненной в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, обвиняемая в должности менеджера кредитного кооператива «Взаимные инвестиции – Городец» в 2022-2024 годах заключала с клиентами фиктивные договоры передачи сбережений. Сведения о клиентах она вносила в базу данных и заключала от имени потерпевших договоры займа, а средства не возвращала.

Оформленные на клиентов займы фигурантка тратила на свои нужды. Ущерб от ее действий оценен в 28,5 млн руб.

