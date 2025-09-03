Евросоюз отказался ускорить вступление Молдавии из-за возражений Украины

Венгрия наложила вето на вступление Украины в Евросоюз, что мешает продвинуться в этом направлении и Молдавии. В итоге ЕС отказался ускорить процесс интеграции республики в объединение, пишет Euronews.

Молдавия и Украина подали заявки на вступление в ЕС одновременно, однако приоритетным для ЕС из-за гарантий безопасности остается последняя. Важность членства Украины в ЕС поддерживает и молдавская сторона, уточняется Euronews. При этом, убежден украинский президент Владимир Зеленский, разделения между двумя странами в этом вопросе быть не должно.

В конце августа стало известно, что переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Евросоюз могут стартовать в ближайшие недели. По данным Politico, для ускорения этого процесса в отношении Кишинева ЕС предложил открыть в республике так называемый переговорный кластер до парламентских выборов. Это, считают в объединении, позволит усилить проевропейские силы в Молдавии.