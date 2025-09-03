Электронику простимулируют ставками

Российский бизнес планирует продвигать белорусские товары за счет более низких кредитных ставок. Пионером может стать ритейлер «М.Видео-Эльдорадо, пишет Forbes со ссылкой на источник. По данным издания, компания хочет продавать электронику из Белоруссии в кредит по более выгодным условиям по сравнению с российской продукцией. Это возможно за счет того, что ключевая ставка в республике почти вдвое ниже: 9,75 п. п. против 18 п. п. «М.Видео-Эльдорадо» уже ведет переговоры с местными банками, подтвердили “Ъ FM” в компании. По информации Forbes, речь о Банке развития Республики Беларусь.

Пиар-директор ритейлера Сергей Коляда рассказал, что вскоре сеть запустит бренд-зоны, где будут продаваться только товары из соседней республики: «Компания "М.Видео-Эльдорадо" подтверждает факт переговоров с белорусской стороной, однако подробности мы пока не раскрываем. Все финансовые сервисы для клиентов в настоящее время реализуются через собственную финтех-платформу "Директ Кредит Центр". Доля кредитных продаж в нашей компании в первом полугодии 2025-го сохранилась на уровне 17% от GNV, несмотря на общее падение потребительского кредитования на 31% из-за высокой ключевой ставки. Было подписано соглашение с белорусскими предприятиями о запуске такого проекта. Ассортимент охватывает крупную и мелкую бытовую технику, включая телевизоры, холодильники, стиральные машины, варочные панели, духовые шкафы, ноутбуки, мониторы».

Согласно белорусскому законодательству, местные банки могут выдавать кредиты россиянам только при наличии у последних вида на жительство в республике. Со стороны России также присутствуют ограничения, однако у «М.Видео-Эльдорадо» есть варианты, как их обойти, считает управляющий партнер компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он допускает, что следом за ритейлером по такому пути может пойти и другой российский бизнес: «Бренд-зона — это в целом очень популярный и эффективный инструмент продвижения продукции. Особенно активно они были распространены в России до 2022 года, когда большинство международных компаний активно открывало в сетях бытовой техники и электроники такие бренд-зоны. Белорусским производителям и маркетинговая поддержка потребуется.

Преимущество белорусских компаний — это в первую очередь уровень процентных ставок. Конечно, белорусские банки российским покупателям давать кредиты не могут и не будут. Но в то же время могут быть реализованы какие-то совместные финансовые инструменты, потому что у "М.Видео" есть мощнейшая инфраструктура для финансовых услуг: различные формы рассрочек, потребительских кредитов и так далее. И если в эту систему интегрировать возможность привлечения финансирования по более низким ставкам у белорусских банков, то это действительно поможет с точки зрения востребованности продукции, потому что белорусская техника в некоторых сегментах конкурентоспособна. В целом надо посмотреть, какие будут результаты у проекта».

Из-за ограниченного ассортимента вряд ли соглашение «М.Видео-Эльдорадо» с белорусами ощутимо повлияет на финансовые результаты ритейлера, рассуждает старший инвестиционный консультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин: «Технически подобные механизмы использовались долго время рядом производителей, которые в конечном итоге продавали продукцию в Россию. Наиболее известная компания, которая продавала таким образом свою продукцию, — это Toyota. Она через дочерние банки субсидировала кредиты. Условно говоря, при ставке 15% в России машины продавались в кредит под 10% годовых. Эффект был существенный и давал конкурентное преимущество. Но нужно иметь в виду, что разница в процентных ставках между Россией и Белоруссией не такая большая.

С учетом всех издержек процентная ставка может быть ниже, но, принимая на себя валютный риск, вы зачастую рискуете гораздо больше, чем получаете выгод от процентной ставки.

То есть "М.Видео" может этот риск на себя принимать явным или косвенным образом, например, привлечь каким-то образом долг на себя как на компанию, а потоми субсидировать кредиты покупателям через какую-то конструкцию. С другой стороны, мы не знаем, какая доля белорусских товаров в структуре продаж "М.Видео", я не думаю, что большая. Поэтому подобная специфическая сделка, если будет заключена, вряд ли существенно повлияет на бизнес».

В Банке развития Республики Беларусь не стали комментировать СМИ информацию о переговорах с «М.Видео-Эльдорадо». По данным местных властей, товарооборот между странами по итогам прошлого года превысил $60 млрд. За последние пять лет показатель вырос почти вдвое.

Никита Путятин