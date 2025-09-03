Минздрав запустил программу восстановления госаптек в Дагестане

Минздрав Дагестана начал восстановление сети государственных аптек в республике. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Ярослав Глазов. Об этом сообщает Минздрав Республики в своем Telegram-канале.

Первый аптечный пункт заработал в Левашинской центральной районной больнице. На церемонии открытия присутствовали директор Аптечного управления Минздрава республики Муса Абдулаев, первый заместитель администрации Левашинского района Абдусалам Дибиров и главврач больницы Патимат Абдурашидова.

«Еще по приезду в Дагестан обнаружил, что здесь, как и в ряде других регионов страны, с коммерциализацией фармацевтической деятельности была утрачена система государственных аптек. Считаю, они служат неотъемлемым компонентом обеспечения безопасности наших граждан»,— заявил министр.

По словам Ярослава Глазова, госаптеки вместе с усилением контроля за закупкой препаратов для льготных категорий граждан повысят доступность качественной медикаментозной терапии, особенно для жителей сельской местности.

Еще 14 аптечных пунктов откроются в ближайшее время на базе городских и районных больниц. Для этого выделили помещения и оснастили их необходимым оборудованием согласно требованиям для ведения фармацевтической деятельности.

Жители района и медработники положительно отреагировали на возможность получать препараты в соответствии с современными стандартами терапии.

Тат Гаспарян