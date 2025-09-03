Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородскую остановку «Дворец спорта» переименуют в «Президентскую академию»

Мэрия Нижнего Новгорода решила переименовать остановку «Дворец спорта», расположенную в районе дома №46 по проспекту Гагарина. Теперь она будет называться «Президентская академия», указано в постановлении администрации от 3 сентября 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В доме №46 располагается НИУ РАНХиГС. Изменения коснутся только остановки, расположенной по пути движения транспорта в сторону площади Лядова.

Городской департамент транспорта направит информацию о принятом постановлении в региональный минтранс, чтобы тот внес соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов.

Галина Шамберина