Нижегородскую остановку «Дворец спорта» переименуют в «Президентскую академию»
Мэрия Нижнего Новгорода решила переименовать остановку «Дворец спорта», расположенную в районе дома №46 по проспекту Гагарина. Теперь она будет называться «Президентская академия», указано в постановлении администрации от 3 сентября 2025 года.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В доме №46 располагается НИУ РАНХиГС. Изменения коснутся только остановки, расположенной по пути движения транспорта в сторону площади Лядова.
Городской департамент транспорта направит информацию о принятом постановлении в региональный минтранс, чтобы тот внес соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов.