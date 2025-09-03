В Ставрополе полицейские раскрыли более ста наркопреступлений за 10 дней

Более ста наркопреступлений раскрыли полицейские Ставрополья во время второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак–2025» который проходит с 15 по 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«За 10 дней операции полицейскими выявлено 107 наркопреступлений, в том числе 63 тяжких и особо тяжких, задокументировано 114 административных правонарушений данной категории, уничтожено 58 очагов произрастания конопли на площади более 106 тысяч квадратных метров. Всего из незаконного оборота изъято порядка 10 кг подконтрольных средств и веществ»,— отметили в ведомстве.

Третий этап операции пройдет на территории края с 9 по 18 сентября.

Наталья Белоштейн