После реакции прокуратуры на Южной автостанции в Ижевске провели ямочный ремонт

После проверки прокуратуры Ленинского района на Южной автостанции в Ижевске восстановили дорожное полотно, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Архив медиагруппы "Центр"

Было установлено, что дорога не соответствует нормативным требованиям и находится в плохом состоянии. На ней зафиксировано множество просадок и выбоин, что «создает неблагоприятную обстановку для жизни и здоровья граждан при движении транспорта».

После этого районный прокурор внес руководителю ООО «Автовокзалы Удмуртии» представление. На дороге провели ямочный ремонт.