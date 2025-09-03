После реакции прокуратуры на Южной автостанции в Ижевске провели ямочный ремонт

После проверки прокуратуры Ленинского района на Южной автостанции в Ижевске восстановили дорожное полотно, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив медиагруппы "Центр" Фото: Архив медиагруппы "Центр"

Было установлено, что дорога не соответствует нормативным требованиям и находится в плохом состоянии. На ней зафиксировано множество просадок и выбоин, что «создает неблагоприятную обстановку для жизни и здоровья граждан при движении транспорта».

После этого районный прокурор внес руководителю ООО «Автовокзалы Удмуртии» представление. На дороге провели ямочный ремонт.