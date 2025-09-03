7 сентября состоится матч памяти ярославского «Локомотива»

В Рыбинске Ярославской области 7 сентября, в День памяти погибшей команды, состоится хоккейный матч между командами «Полет» (ЮХЛ) и «Сборная г. Рыбинска». Матч начнется в 15:00, перед ним в холле Дворца спорта пройдет митинг. Об этом сообщили в МАУ ДО СШ «Полет».

Ранее в ХК «Локомотив» сообщали, что 7 сентября «железнодорожники» будут играть со СКА в «Арене-2000», однако в окончательном графике матчей на 7 сентября у ярославского клуба встреча не запланирована.

7 сентября 2011 года при вылете из Ярославского аэропорта Туношна пассажирский самолет Як-42, на борту которого находился «Локомотив», потерпел крушение. На борту было 45 человек, из которых выжили только двое — бортинженер Александр Сизов и хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, спустя пять дней скончавшийся в реанимации от полученных ожогов.

Алла Чижова