Путин назвал своевременной идею Си о системе глобального управления

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогу визита в Китай назвал своемренной идею председателя КНР Си Цзиньпина о создании более эффективной системы глобального управления.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

«Документы, которые были приняты, причем приняты всеми участниками, они нацелены на будущее. Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно. И что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают являться партнерствами»,— сказал Владимир Путин.

На заседании ШОС+ Си Цзиньпин заявил о необходимости создать систему глобального управления для работы со всеми странами над «более справедливой и равноправной системой глобального управления», содействия демократизации международных отношений и расширения представительства развивающихся стран.

