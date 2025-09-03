Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Чемпион ФИПРЕССИ

Андрей Плахов об одном из героев Венецианского фестиваля режиссере Цай Минляне

Тайваньский режиссер Цай Минлян стал обладателем уже седьмой награды Международной федерации кинопрессы, которую вручают в рамках фестиваля в Венеции. Кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов рассказывает, чем знаменитый режиссер очаровал кинокритиков.

Сегодня в Венеции отмечали 100-летие ФИПРЕССИ — Международной федерации кинопрессы. Я как почетный президент этой организации принял участие в празднике. Его героем стал режиссер из Тайваня Цай Минлян — рекордсмен по количеству призов, присужденных кинокритиками. У Цая таких наград шесть — даже больше, чем было у Андрея Тарковского (четыре), а седьмая вручена сегодня — почетный приз за вклад в кинематограф, приуроченный к вековому юбилею ФИПРЕССИ.

А началось все здесь же, в Венеции. В 1994 году «Золотого льва» (и премию ФИПРЕССИ) получил фильм «Да здравствует любовь» молодого режиссера из Тайваня. Несмотря на банальное название, это была совершенно необычная картина — почти без слов, разыгранная в замкнутом пространстве одной квартиры с участием трех персонажей. Их отношения, отдаленно напоминавшие любовный треугольник, почти обходились без прямых касаний и физических контактов, были построены на подглядывании, подслушивании и «поднюхивании».

Почти во всех фильмах Цай Минляна журчит вода. Она льется с неба в виде нескончаемых тропических ливней, протекает сквозь крышу, несется в русле реки, сочится из ржавого крана и человеческих организмов: круговорот воды в природе. В фильме «Река» натуральный акт мочеиспускания героя длился добрых три минуты, к концу зрительный зал заходится в истерике. Кто-то смеется, кто-то негодует. Но это не аттракцион, а метафора; режиссер озабочен экологией природной среды, но также человеческих отношений, которые все больше «протекают» и разрушаются.

Полный зал приветствовал Цай Минляна — ныне всемирно признанного мастера фильмов и художественных инсталляций — на ретроспективном показе картины «Да здравствует любовь».

Есть в программе и совсем новый фильм режиссера «Возвращение домой». Мы пообщались с Цаем и вспомнили его ретроспективу на ММКФ, которую я организовал, и другие фестивальные встречи. За 30 лет он мало изменился, а главное — не утратил радикального творческого духа, в отличие от многих режиссеров его поколения и даже моложе. Он по-прежнему — лучший.

