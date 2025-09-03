Мусоросортировочный комплекс в Салавате приостановил работу

ООО «Эковториндустрия» приостановило работу мусоросортировочного комплекса, куда свозились твердые коммунальные отходы из Салавата, а также Миякинского, Стерлибашевского и Федоровского районов. Об этом сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

Сбой в работе связан с поломкой оборудования для погрузки крупногабаритных отходов. На время его ремонта потоки отходов будут перенаправлены для захоронения на полигон «Нур» на юге Салавата.

В минэкологии заверили, что из населенных пунктов мусор будет вывозиться в штатном режиме.

ООО «Эковториндустрия» зарегистрировано в 2015 году в Салавате. Учредителем компании с уставным капиталом 120 тыс. руб. является Дамир Валеев. Мусороперерабатывающий комплекс рассчитан на 100 тыс. тонн отходов в год. По данным Rusprofile, в 2024 году чистая прибыль компании составила 2,7 млн руб. при выручке 28 млн руб.

Идэль Гумеров