В Самарской области организатор незаконной миграции прописал у себя иностранцев за ремонт

Вступил в силу приговор суда жителю Красноярского района Самарской области, осужденному за фиктивную регистрацию пятерых граждан Таджикистана. Облсуд оставил решение первой инстанции в силе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в среду, 3 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В апреле 2024 года подсудимый, находясь в отделе по вопросам миграции, заверил уведомления о прибытии иностранных граждан, хотя не был их принимающей стороной. Он передал эти бланки сотруднику отдела, а затем — самим иностранцам. Это создало условия для фиктивной постановки на учет.

Подсудимый не признал вину, утверждая, что познакомился с двумя иностранцами в Новосемейкино. Они якобы договорились сделать ремонт в его квартире в обмен на жилье, но в итоге в квартире не проживали и ремонта не сделали.

В июле 2025 года Красноярский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 200 тыс. руб. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, но 2 сентября 2025 года Самарский областной суд оставил его без изменений.

Георгий Портнов