Суд вынес приговор экс-главе управления Россельхознадзора по Башкирии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор бывшему руководителю Управления Россельхознадзора по Башкирии и его соучастнику, признанным виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Башкирии, их приговорили к лишению свободы на срок два и три года условно с испытательным сроком на тот же период.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Вакиле Буранбаеве (руководил ведомством с 30 сентября 2022 года по 2 июня 2023 года) и Ильдаре Мукминове.

Суд установил, что в феврале 2021 года подсудимый и подведомственное региональному Управлению Россельхознадзора учреждение по указанию руководителя ведомства заключили договор по оказанию услуг по обслуживанию программно-вычислительной техники средств ксерокопирования. Фактически работы не выполнялись, а полученные деньги фигуранты уголовного дела распределяли между собой. Всего, по данным прокуратуры, они похитили более 730 тыс. руб.

Подсудимые частично признали вину и полностью возместили ущерб. Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с излишней мягкостью.

Майя Иванова