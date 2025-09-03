В Оренбурге открылся Центр общественного наблюдения за выборами

Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Оренбурге в среду, 3 сентября. На его площадке работают профильные эксперты. Открыта горячая линия для избирателей. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Также в рамках центра сформирована мониторинговая группа из электоральных юристов. Руководителем Центра второй год подряд стала Юлия Дубенко, журналист и редактор портала «Комсомольская правда» в Оренбурге. Она отметила, что центр — «своего рода народная площадка, гарантирующая абсолютную открытость голосования».

В сентябре текущего года в Оренбурге будут выбирать депутатов городского совета. Также в регионе пройдут выборы губернатора и муниципальные выборы (в ряде территорий).

Георгий Портнов