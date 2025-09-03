ОДКБ, ШОС и СНГ подписали дорожную карту по развитию сотрудничества

Генеральные секретари Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Имангали Тасмагамбетов, Сергей Лебедев и Нурлан Ермекбаев подписали дорожную карту по развитию сотрудничества. В совместном заявлении говорится, что объединения должны играть большую роль в поддержании глобального мира и региональной безопасности.

«Констатирована нацеленность на формирование новой евразийской архитектуры безопасности, развитие экономического сотрудничества и взаимодействия в культурной сфере. Подтверждено намерение обеспечить сопряжение интеграционных проектов и гармонизации отношений центров развития в Евразии»,— говорится в заявлении на сайте ОДКБ.

Встреча генсеков ОДКБ, СНГ и ШОС прошла в Пекине 3 сентября. Стороны обсудили международную ситуацию и приоритетные направления своей деятельности, а также предложения по дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия для противодействия новым вызовам и угрозам.

Лусине Баласян