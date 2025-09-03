На Гавайях снова произошло извержение вулкана Килауэа с выбросом лавы на 150 м

Извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях. Фонтаны лавы достигали 150 м в высоту, их средняя скорость составляла более 200 куб. м в секунду, сообщила геологическая служба США (USGS).

«32-й эпизод продолжающегося извержения Халемаумау (один из кратеров Килауэа.— “Ъ”) закончился <…> после 13,4 часов непрерывного извержения»,— отметили в пресс-релизе.

Общий объем выброса лавы составил более 9,6 млн куб м. Выбросы вулканического газа диоксида серы превышали 50 тыс. тонн в день во время интенсивного фонтанирования. Потоки лавы покрыли около 40-50% дна Халемаумау.

Извергающийся кратер Халемагумау на краю вулкана Килауэа, 2 сентября 2025 года Фото: C. Cauley / U.S. Geological Survey / AP Извержение Килауэа, 11 июня 2025 года Фото: United States Geological Survey / AP

В последний раз USGS фиксировала извержение вулкана Килауэа фиксировали 26 мая. Тогда лавовые фонтаны поднимались на высоту более 300 м.