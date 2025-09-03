В Ярославской области стартовало досрочное голосование

В Ярославской области в 16 часов 3 сентября началось досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Напомним, что в Ярославле выбирают депутата муниципалитета восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 (часть Дзержинского района), в Рыбинске — депутата муниципального совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8.

До 9 сентября избиратели могут отдать свои голоса в помещениях территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Ярославля и Волжской территориальной избирательной комиссии Рыбинска. С 10 по 13 сентября голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий. С понедельника по пятницу можно проголосовать с 16 до 20 часов, в выходные — с 9 до 13 часов.

Напомним, что выборы состоятся 14 сентября. В Ярославле изготовлено 13 тыс. бюллетеней, в Рыбинске — 6,3 тыс.

Алла Чижова