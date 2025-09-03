Двух руководителей фирмы в Челнах подозревают в неуплате 37 млн рублей налогов

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей фирмы в Челнах, их подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 37 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, руководители набережночелнинской фирмы ООО «Экоспецсервис» с 2021 по 2023 год вносили в налоговые декларации ложные сведения о заключении фиктивных соглашений с контрагентами, уклоняясь от уплаты НДС и налога на прибыль. Руководители фирмы подозреваются в п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Марк Халитов