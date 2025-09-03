«Дом.РФ» разыграет на торгах 139 га под жилую застройку в Новинках

«Дом.РФ» в октябре проведет аукционы по продаже 139 га в Новинках по средне- и малоэтажную застройку. По оценке финансового института, градостроительный потенциал четырех площадок площадью 43,9 га и 39 га превышает 1,1 млн кв.м. жилья.

Начальная стоимость участков вблизи жилищного комплекса «Окский берег» составит 737,8 млн и 654,6 млн руб. На первом участке планируется построить 385,7 тыс. кв. м, на втором – 293 тыс. кв. м жилья. Торги планируется провести 24 октября.

Еще две площадки площадью 30,1 га и 26,3 га разыграют на торгах 31 октября. Начальная стоимость составит 550,5 млн и 432,4 млн руб. соответственно. На участках планируется возвести 198,1 тыс. кв. м и 217,3 тыс. кв. м жилья.

Владимир Зубарев