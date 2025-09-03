В Ставропольском крае осудили мотоциклиста за ДТП со смертельным исходом

В Предгорном районе Ставропольского края суд приговорил мотоциклиста, сбившего пешехода на «зебре» и скрывшегося с места ДТП, к семи с половиной годам колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судом установлено, что в январе 2025 года подсудимый управлял мотоциклом с неисправной тормозной системой. Двигаясь по трассе, мотоциклист допустил наезда на пешехода, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего покинул место аварии. Потерпевший впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Фигурант признан виновным по п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

Приговор суда в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн