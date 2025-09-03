Центризбирком зовет на выборы волонтеров

Центризбирком (ЦИК) России и Ассоциация волонтерских центров «Добро.рф» 3 сентября заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Волонтеры на выборах». Оно предусматривает систематизацию деятельности работающих на избирательных кампаниях добровольцев и расширение их функций. В частности, на федеральной платформе «Добро.рф» появится специальный раздел с возможностью подать заявку для желающих стать волонтером во время подготовки и проведения выборов в Единый день голосования.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова напомнила, что в этом году комиссия запустила новый сервис для повышения доступности и комфорта избирательного процесса для граждан. Так, в 20 регионах работает проект «Волонтеры на избирательном участке»: люди с инвалидностью, пожилые избиратели или родители с маленькими детьми могут заранее подать через «Госуслуги» заявку на сопровождение. Добровольцы помогут им сориентироваться на участке, а при необходимости присмотрят за детьми.

Госпожа Памфилова отметила, что сейчас сотрудничество с добровольцами выходит на новый уровень. «Теперь наша задача — систематизировать деятельность волонтеров и расширить ее рамки, перейдя от привычной поддержки к новым формам взаимодействия»,— подчеркнула глава ЦИКа.

На заседании 3 сентября ЦИК также утвердил рекомендации по организации работы региональных избиркомов с волонтерами в ходе подготовки и проведения выборов. Документ определяет порядок отбора, регистрации и обучения добровольцев — все это будет делаться через платформу «Добро.рф». С ее помощью комиссии субъектов совместно с добровольческими организациями будут проводить отбор кандидатов в волонтеры и организовывать для них специальный инструктаж.

Анастасия Корня