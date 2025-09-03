В Уфе могут включить отопление в социальных объектах в течение месяца

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников поручил службам города подготовиться к подаче тепла в дома. По его словам, к середине сентября коммунальные службы должны заполнить систему химически очищенной водой, а до конца месяца необходимо подготовить акты.

Сергей Кожевников напомнил, что в прошлом году к началу октября дали тепло в социальные объекты. В этом году с учетом прогноза Башгидрометцентра «и общей статистики по температурному режиму нужно будет запланировать подачу тепла в социальные объекты к началу октября», отметил вице-мэр.

Майя Иванова