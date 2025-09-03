Нижегородские власти упростят догазификацию жилых домов

Мэрия Нижнего Новгорода разработала поправки к правилам благоустройства, которые позволят упростить социальную догазификацию жилых домов, когда инженерные сети подводят к границам земельных участков. Проект документа проходит общественные обсуждения.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас структурам «Газпрома» необходимо получать в муниципальных администрациях ордер на проведение работ. Это затягивает сроки догазификации, а темпы подключения абонентов «оставляют желать лучшего», следует из пояснительной записки.

Поэтому догазификацию предложено перевести в уведомительный порядок: газовики будут самостоятельно согласовывать с муниципалитетом схемы предстоящих земляных работ и направлять уведомление в мэрию.

Аналогичные поправки федеральные и региональные власти рекомендовали внести всем муниципалитетам.

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» планирует газифицировать 178 населенных пунктов в 32 муниципальных округах Нижегородской области.

Владимир Зубарев