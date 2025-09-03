В Ставрополе на ремонт светодиодных деревьев планируют выделить 31 млн рублей

Власти Ставрополя планируют выделить 31,3 млн руб. на восстановление и ремонт светодиодных деревьев на ул. Дзержинского, а также на обновление световой инсталляции «Звездное небо» на Александровской площади. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заказчиком выступает городской комитет экономического развития и торговли. Подрядчику предстоит отремонтировать или заменить вышедшие из строя элементы. Работу необходимо выполнить до 12 декабря.

После проведения ремонтных работ деревья должны быть украшены флагами России, Ставропольского края и Ставрополя, а также имитировать листву в соответствии с сезоном. В дополнение к этому, предусмотрено восемь видов новогодней иллюминации.

Что касается инсталляции «Звездное небо», она также должна мерцать в цветах флагов, упомянутых ранее, и предлагать восемь различных вариантов новогодней подсветки.

Наталья Белоштейн