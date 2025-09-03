Жителя Самары осудили за организацию игорной деятельности

В Самаре вынесен приговор 36-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в ноябре 2025 года мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, осуществлял в нежилом помещении, расположенном в Советском районе Самары, организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.

Противоправная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками ФСБ в апреле 2025 года.

В итоге судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. в доход государства.

Алексей Алексеев