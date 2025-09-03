В Ярославле многодетных родителей лишают прав на детей

В Ярославле наблюдается тенденция лишения и ограничения прав родителей в отношении троих-пятерых детей. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета сообщила начальник управления опеки и попечительства департамента образования мэрии Дайна Шурова.

Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Она сообщила, что это создает сложности при дальнейшем поиске для детей опекунов или усыновителей.

«Разделять братьев и сестер мы по законодательству не можем, они должны устраиваться все вместе. А у нас, к сожалению, в последнее время пошла тенденция лишения, ограничения прав родителей в отношении троих, четверых, пятерых детей. То есть многодетные семьи. И мы должны найти семью, готовую принять такое количество детей. Не просто принять, а воспитать их еще»,— рассказала Дайна Шурова.

Также имеются проблемы с поиском приемных семей для детей с 4-5 группами здоровья, то есть с заболеваниями. При этом детей 1-3 группы, где первая — это здоров, забирают сразу: на них выстраиваются очереди из разных регионов страны.

По словам госпожи Шуровой, имеются и отказы от детей, которые были взяты под опеку. В 2024 году таких ситуаций было девять из-за не сложившихся взаимоотношений. Произошел и один случай отмены усыновления — девочка-подросток по решению суда была направлена в детский дом.

Алла Чижова