Нижегородская трудинспекция хочет оштрафовать стриптиз-бар из-за самозанятых

Трудовая инспекция в Нижегородской области намерена привлечь к административной ответственности ООО «Барин Клаб» из-за неисполнения предписания. Ранее инспекция предписала компании оформить отношения с восемью работниками, взаимодействующими с «Барин Клаб» как самозанятые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По адресу, где зарегистрировано данное ООО, располагается стриптиз-клуб.

По информации ведомства, «Барин Клаб» стало одним из ООО, взаимодействующих с самозанятыми, в отношении которых ведомство проводило внеплановую документарную проверку. Инспекция выдала предписание об оформлении отношений с артистками в начале августа. Однако организация трудовые договоры так и не оформила, в связи с чем ведомство вновь проведет внеплановую проверку.

Ситуация находится на контроле у руководства Гострудинспекции в Нижегородской области, добавили в пресс-службе ведомства.

Галина Шамберина