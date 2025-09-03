Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в ДНР

Дрон Вооруженных сил Украины ударил по одному из многоквартирных домов в Горловке (ДНР). Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Многоквартирный дом, в который попал дрон, находится в жилом массиве «Солнечный» в Калининском районе Горловки, написал господин Приходько.

Удар по Калининскому району был нанесен дроном-камикадзе в 13:05 по мск, сообщили РИА Новости со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР.