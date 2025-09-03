Криминального авторитета Виталия Тоакэ приговорили к 16 годам колонии

Мособлсуд признал виновным в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии Виталия Тоакэ (прозвище «Виталик Раменский»). Его приговорили к 16 годам колонии особого режима, сообщил «РЕН ТВ».

Как сообщала Генпрокуратура, фигурант в 2018 году под руководством «вора в законе» Олега Медведева («Шишкан») получил криминальный статус «положенца» и получил свое прозвище. Тогда Тоакэ отбывал трехлетний срок в подмосковном СИЗО и продвигал преступную идеологию среди других арестованных.

В СИЗО «положенец» назначал «смотрящих» и наказывал арестантов за нарушение криминальных правил поведения. Также он обеспечивал проведение азартных игр в СИЗО, организовал сборы денег и совершение преступлений.

Чтобы сформировать «воровской общак», Виталий Раменский организовал группу, вымогавшую деньги у арестованных. Сумма требований к потерпевшим составила 1,9 млн руб. В результате злоумышленники получили 519 тыс. руб.

Адвокат Виталия Тоакэ Дмитрий Белышков назвал обвинение необоснованным и недоказанным. Он заявил о намерении обжаловать приговор. Сам осужденный утверждал, что у него не было криминального статуса, а про термин «положенец» он услышал в СИЗО. Фигурант также отрицал знакомство с Олегом Медведевым и говорил, что видел его однажды на футбольном матче.

Никита Черненко