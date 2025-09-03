В Чебоксарах направили 350 млн рублей на ремонт дворов и пешеходных зон

На ремонт дворов и пешеходных зон в Чебоксарах выделено 350 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Чебоксар.

Благоустройство дворов и пешеходных территорий осуществлялось за счет двух программ общей суммой 150 млн руб.: «Благоустройство дворовых и общественных территорий» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также на ремонт тротуаров дополнительно выделено 200 млн руб.

Всего обустроено 10 дворов и 37 многоквартирных домов. Планируется обновить тротуары вдоль дорог на улицах Гастелло, Текстильщиков, Энгельса и Московского проспекта, а также 34 тротуара около школ, детских садов и других социальных объектов.

Все работы должны быть завершены до конца октября 2025 года.

Марк Халитов