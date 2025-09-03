Еще один пермский дилер выставил автосалон на продажу

Автохолдинг «Форвард Авто» выставил на продажу здание автосалона на ул. Героев Хасана, 105П. Соответствующее объявление появилось на сервисе Аvito. За свой актив площадью 1300 кв. м продавец просит 200 млн руб. (154 тыс. руб. за 1 кв. м).

В объявлении сказано, что в 2021 году в здании сделан косметический ремонт. В здании имеется больших размеров монитор для демонстрации рекламных роликов. Само здание продается со всем оборудованием и мебелью.

Гендиректор «Форвард Авто» Рустам Бахтияров пояснил «Ъ-Прикамье», что у холдинга нет надобности в этом салоне: продажи Omoda и Jaеcoo, которые ранее велись в нем, перенесены в салон по соседству — Chery на ул. Героев Хасана, 105/3.

Напомним, из-за падения продаж авто пермские дилеры активно выставляют на продажу лишние площади. Дилер «Экскурс» выставил на продажу автосалон по ул. Уральской, 76в, за 130 млн руб., а чуть позже и салон на шоссе Космонавтов, 361, за 115 млн руб. В марте этого года еще один крупный автохолдинг — «Сатурн-Р» выставил на продажу здание салона по ул. Подлесной, 47а. Трехэтажное здание площадью 7 тыс. кв. м является старейшим дилерским центром компании. Ранее здесь велись продажи Renault, затем «Москвича». Стоимость объекта на «Авито» была указана 450 млн руб. (64 тыс. руб. за 1 кв. м).

