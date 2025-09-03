Экс-глава минздрава Прикамья покинет пост ректора медицинского вуза

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун уйдет с занимаемой должности. Как сообщает «Ъ-Урал», госпожа Ковтун в октябре этого года достигнет предельного возраста для руководителя этого вуза. Теперь на должность ректора претендует четыре человека.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Прикамье Ольга Ковтун стала известна после того, как в 2015 году была назначена на должность министра здравоохранения региона, в которой проработала чуть меньше двух лет. В сентябре 2016 года она покинула должность по собственному желанию.

После этого госпожа Ковтун вернулась в УГМУ, где была сначала первым проректором вуза и профессором кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии. В 2018 году она была избрана ректором медуниверситета.