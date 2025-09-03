Организацию экспозиции древнерусского искусства в новом здании галереи оценили в 6 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на оказание комплекса услуг по созданию постоянной экспозиции древнерусского искусства в новом здании Пермской художественной галереи. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru. Максимальная цена контракта составляет 6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В состав услуг по созданию экспозиции входят изготовление дополнительного оборудования (экспозиционных конструкций: подиумов, подставок, полок, витрин, стекла и прочего), этикетажа, монтаж экспозиции и настройка камер видеонаблюдения, сигнализации, освещения, а также расстановка экспонатов. К работам требуется приступить с 1 октября 2025 года, завершить — 30 ноября 2025 года.

Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. Новое здание, общая площадь которого в семь раз превышает площадь собора, позволит показать редкие работы, десятилетиями хранившиеся в фондах. Здание, спроектированное архитектурным бюро Speech под руководством Сергея Чобана, объединяет индустриальное наследие Перми с современными музейными стандартами и технологиями, обеспечивающими сохранность коллекции. Открытие новой площадки галереи запланировано на осень, точная дата пока неизвестна. По данным СМИ, это может произойти уже в сентябре.