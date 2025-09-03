«Аэрофлот» открывает прямые рейсы на Гоа из Новосибирска

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Гоа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейсы на Гоа будут выполняться на лайнерах Boeing 737. С 1 октября полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и пятницам. Продажа билетов открыта, можно приобрести место в эконом- и бизнес-классах.

В компании добавили, что в преддверии зимнего сезона «Аэрофлот» возобновит полеты на Гоа из Москвы и Екатеринбурга. Рейсы из Екатеринбурга стартуют 3 октября, из Москвы — 4 октября.