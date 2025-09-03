Зима не за горами

В Ярославле паспорта готовности к отопительному сезону получили более половины многоквартирных домов, уровень подготовки теплосетей составляет 91%. Проблемы накануне пуска отопления 3 сентября обсудили депутаты постоянной комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства. Заместитель мэра Ярославля Николай Степанов обратил внимание на нехватку средств на капремонт теплосетей и трудности, которые возникают у малых котельных в районах новой застройки. Сложности есть и при подготовке домов, у которых нет управляющих компаний.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ярославле завершается подготовка к отопительному сезону. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ муниципалитета рассказал начальник управления инженерного обеспечения департамента городского хозяйства мэрии Александр Гурьев.

Из 700 км тепловых сетей на 3 сентября подготовлено 637,6 км, что составляет 91%. В ходе гидравлических испытаний выявлено 1325 дефектов на сетях, устранено 1107 — 83,5%.

Капитальный ремонт выполнен на 5 км тепловых сетей из запланированных 7 км — это 72%. Из крупных собственников сетей все работы по капремонту выполнило ООО «АДС», АО «Ярославские энергосистемы» заменили 92% сетей, у ПАО «ТГК-2» исполнение составляет 42%.

В многоквартирных домах (МКД) с централизованной системой отопления выполнена промывка 98,9% теплоузлов и опрессовка 98,1%. Акты готовности к отопительному сезону получили 2464 из 3926 МКД.

«Сколько многоквартирных домов у нас готовы к получению актов готовности? Порядка тысячи домов еще паспорта не получили. Это нормально или нет? Есть ли какие-то критичные ситуации?» — спросил докладчика председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Александр Гурьев ответил, что к началу отопительного сезона акты планируется получить. Работы по подготовке домов и сетей власти хотят завершить к 20 сентября.

По словам заместителя мэра по вопросам городского хозяйства Николая Степанова, объемы капитального ремонта сетей теплоснабжения в городе недостаточны. Это связано с суммами, которые заложены в тарифе на транспортировку теплоэнергии. Еще одна проблема — малые котельные.

«Есть желание у некоторых застройщиков строить индивидуальные котельные на дом. Мы всегда говорим, что это плохо, потому что есть крупные источники, ТЭЦ, которые должны нагружаться, а они у нас недогружены, из-за этого тарифы тоже выше. Эти мелкие котельные кто потом будет обслуживать? Все приходит к тому, что десять лет назад котельные установили, они отработали свой ресурс, сейчас их бросают, и мы будем вынуждены их покупать, восстанавливать и содержать»,— сказал господин Степанов.

Заммэра привел в пример котельную на улице Вишняки, которая отапливает четыре дома и накопила значительный долг за газ. Решением этой проблемы сейчас занимаются городские власти.

Еще одна проблема с домами, от которых отказались управляющие компании или те, которые не выбрали способ управления. На подготовку к зиме таких домов мэрия выделила средства из городского бюджета.

«Есть еще дома, в которых нет управляющих организаций, но есть обслуживающие организации. Большинство из них хорошо работают, готовят дома. Есть одна компания, которая не занимается домами. Руководителя этой организации найти не можем, не показывается. И пока по ним вопрос стоит остро, там порядка нескольких десятков домов»,— рассказал Николай Степанов.

Сейчас территориальная администрация готовит обращение в прокуратуру, чтобы та оказала воздействие на обслуживающую организацию при подготовке домов к зиме.

«У нас есть аварийные дома, которые расселены и которые на сегодняшний день являются проблемными с учетом того, что там один-два жильца остались. Что будет с ними?» — спросил председатель муниципалитета Сергей Калинин.

«Сегодня у нас есть 35 таких домов, которые частично расселены. Оставшиеся жители поедут в строящийся дом на улице Колышкина, который должен быть сдан в конце года. И мы сейчас тоже вынуждены эти 35 домов готовить. Хотя там одна-две, в некоторых случаях три-четыре квартиры всего лишь живут. В них тоже будем запускать отопление», — ответил заммэра.

По словам Николая Степанова, дом для жителей расселенного аварийного жилья на улице Колышкина будет сдан в текущем году. Депутаты приняли к сведению информацию мэрии Ярославля и рекомендовали исполнительной власти «осуществлять контроль за принятием оперативных мер по устранению аварийных ситуаций» при подготовке к отопительному сезону.

Антон Голицын