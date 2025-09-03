Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем цветные камни привлекают модников.

Фото: moussaieff-jewellers.com

Сейчас очень модными становятся коричневые Fancy Brown бриллианты. Причин тому немало. Во-первых, как я уже рассказывала в «Стиле», цены на бесцветные бриллианты продавцов не очень радуют, они падают. Соответственно, многие невесты и женихи, желающие иметь что-то материально привлекательное, ищут альтернативу. И тем, кому хочется, чтобы ею все же был бриллиант с его ярким блеском, коричневые камни очень хорошо подходят. Плюс они не такие дорогие, как бриллианты по-настоящему редких цветов. И я не говорю даже о зеленых и красных, а о розовых и голубых. А еще они отлично сочетаются с желтым, розовым или белым золотом и платиной. Кроме того, у некоторых культур желтый (а именно желтый бриллиант мог бы стать хорошей конкуренцией коричневым) ассоциируется с разлукой, расставанием. Поэтому тут Fancy Brown тоже начинает и выигрывает.

К тому же уже несколько лет этот тренд активно продвигают селебрити. Кольцо с 11-каратным бриллиантом цвета Fancy Light создал для Скарлетт Йоханссон в 2019-м Taffin. В 2021-м состоялась помолвка Кейт Хадсон, на палец она надела 10-каратный «кушон». Ким Кардашьян же сама не обручалась и не выходила замуж, а надела на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес украшения с коричневыми бриллиантами, но зато сразу серьги, колье и два кольца с крупными — 6 и 18 карат — fancy brown камнями. «Ювелирный обвес» Ким создан брендом Mousaieff.

