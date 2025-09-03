Пока у Apple не складывается

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, каким должен быть первый iPhone с гибким дисплеем.

Семь из десяти владельцев iPhone планируют перейти на новую 17-ю модель, которую Apple представит через неделю. Это на 6% выше прошлогоднего показателя лояльности, подсчитали аналитики SellCell. Есть соблазн предположить, что с выходом первого «яблочного» складного смартфона цифры будут еще более высокими. Правда, с этим мнением придется прорываться сквозь несколько слоев возражений.

Во-первых, купертиновская команда, очевидно, безнадежно затянула. Эффект нового форм-фактора упущен. Во-вторых, не надо быть Марком Гурманом или тарологом, чтобы заранее принять факт самой высокой цены за смартфон Apple в истории — точно больше, чем за ближайший флагман. Для части лояльной аудитории это станет определяющим барьером. В-третьих, даже у дотошных дизайнеров и инженеров Apple дебютный продукт в новой категории неизбежно обрастет «детскими болезнями». Баг это или фича, разбираться будут позже, но будут. И последнее, но не по значению — уникальность сценариев. Одного лого надкушенного яблока не всегда достаточно. Apple надо будет предложить что-то, чего еще нет у других опытных и «зубастых» производителей складных смартфонов. Всё это с поправкой на время выхода, которое, согласно авторитетным индустриальным инсайдам, состоится через год.

Что же в складном смартфоне Apple точно должно быть, чтобы остались довольны не только поклонники бренда, но и люди, которые зарабатывают на бизнесе Apple? Ответ может выйти довольно развернутым. Его сжатый вариант звучит примерно так: не хуже, чем у Samsung, Huawei, Google и Honor. В «яблочном» варианте складного флагмана должен быть сверхнадежный механизм шарнира или его аналог с избыточным запасом прочности. Корпус должен быть тонким. У Samsung Galaxy Z Fold 7, например, это впечатляющие 4 мм в разложенном состоянии. Должны быть и тонкие рамки, в том числе на внешнем дисплее, лучшие камеры производителя, автономность минимум на день при высокой нагрузке. А после выхода Pixel 10 Pro Fold появляется запрос на высокие стандарты защиты от пыли и влаги. Но самое главное, что должно быть, работать исправно и не хуже прочих, — это инструменты искусственного интеллекта. Как с этим обстоят дела у Apple в текущей реальности? Узнаем уже через неделю.

Александр Леви