Спрос на дальнобойщиков в Удмуртии увеличился летом на 13%

Спрос на дальнобойщиков в Удмуртии вырос с весны по лето на 13%. Как сообщают эксперты сервиса «Авито Работа», средняя предлагаемая зарплата по вакансии в регионе составила почти 205,6 тыс. руб. в месяц.

По России «вилка» варьируется в диапазоне от 120 до 250 тыс. руб. в месяц. Уровень дохода зависит от региона, опыта работы, специфики перевозок и графика.

«Высокий спрос и уровень вознаграждения водителей-дальнобойщиков связан с развитием e-commerce и увеличением числа международных грузоперевозок. Более того, мы видим, что соискатели также проявляют интерес к данным вакансиям. Это объясняется активным развитием международных коридоров и экспортно-импортных операций со странами Азии»,— прокомментировал директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса Артем Егоренков.

В большинстве вакансий дальнобойщиков предполагается вахтовый метод. График зачастую составляет 15/15, 30/30 и 60/60 дней. Эксперты сервиса связывают увеличение спроса в центральных регионах России с развитием логистической инфраструктуры и местоположением крупных хабов. Ключевыми регионами, связующими поставщиков, являются Тульская и Калужская области. В этих субъектах спрос на дальнобойщиков увеличился к лету на 32 и 26% соответственно.