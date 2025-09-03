На полях ВЭФ первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, говоря о развитии российского-индийского сотрудничества, отметил, что успешный бизнес — это высокие скорости, поэтому банк повышает скорость платежей.

«На сегодняшний день 60% платежей из России в Индию проходят менее чем за 10 минут, и мы стремимся увеличивать эту долю. Кроме этого, для развития торговли на международном рынке необходимо поддерживать бизнес: в поиске поставщиков, в переговорах, в гибких финансовых инструментах. Сбер делает это в рамках проекта Business Development. Команда проекта работает и в России, и в Индии, помогая быстро и точно подбирать бизнес-партнёров по запросам клиентов», - рассказал он.

Также Александр Ведяхин отметил, что финансово-кредитная организация уделяет большое внимание частным клиентам. Те, кто приезжают на работу в Россию из Индии, могут комфортно переводить средства в Индию через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Недавно появилась новая возможность оплаты таким образом обучения индийских студентов в российских вузах. Прорабатывается введение безналичной оплаты для туристов двух стран, и первое решение появится буквально на днях. «Мы уже тестируем эту возможность и ожидаем, что к началу туристического сезона — 2025 сможем обеспечить комфорт в этом вопросе тысячам туристов из РФ в Индии», - уточнил господин Ведяхин.