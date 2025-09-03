Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как марка продавала модели, не прошедшие сертификацию по нормам шумности.

Эту новость последние дни много обсуждают — в продаже вдруг появилось неимоверное количество новых, но при этом бракованных iPhone. Экраны вроде не разбиты, батарейка заряд держит. В чем же дело? А дело в том, что на эту американскую технику невозможно установить RuStore, а законодательство требует, чтобы на все смартфоны, которые у нас сегодня продаются, в обязательном порядке был предустановлен российский магазин приложений. С Android эта процедура проходит без труда, а вот Apple не позволяет таких вмешательств в свои внутренние дела. Российские ритейлеры нашли блестящий способ и законодательство уважить, и от маржинального товара при этом не отказываться. Маркировка «брак» позволяет продавать неполноценный iPhone — его покупатель предупрежден, что в нем нет RuStore.

Я не буду рассуждать, хорошо это или плохо, когда законодательство оставляет лазейки, через которые его можно обойти, но вспомню похожую историю, которая в свое время приключилась с другим замечательным брендом, а именно — автомобильной маркой Porsche. Ряд сверхмощных моделей, в частности, из 911-й серии, не проходил российскую сертификацию по нормам шумности. Так вот, российский покупатель такого спорткара давал расписку, что он предупрежден о заводском браке автомобиля. Таким образом фича представлялась багом. Настроенная в лабораториях и на полигонах раскатистая система выпуска преподносилась как заводская недоработка.

Кстати, лет восемь назад на какой-то пресс-конференции одного из топ-менеджеров Porsche спросили, почему марка не выпускает мобильные приложения для Android. Тот ответил, что, как показывают данные опросов, 90% с лишним владельцев автомобилей марки, причем во всем мире, пользуются техникой Apple, и выпускать для этих единиц отдельный продукт просто нерентабельно. Так что продавцы Apple сегодня, по сути дела, идут дорогой, уже проторенной продавцами Porsche. Интересное совпадение.

Дмитрий Гронский