Правительство РФ одобрило дополнительные 8,6 млрд рублей на развитие Самарской области

На днях правительство РФ одобрило заявки Самарской области на дополнительные средства в объеме 8,6 млрд рублей на реализацию программы социально-экономического развития региона. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На развитие особых экономических зон будет выделено 3,2 млрд руб. На переселение граждан из аварийного жилья направят 2,7 млрд руб. Еще 2,7 млрд руб. (инвесткредит) выделят на модернизацию объектов ЖКХ.

Руфия Кутляева