ООО «Башкирэнерго» помогло открыть лабораторию для будущих энергетиков

Белебеевский колледж механизации и электрификации пополнился новой специализированной лабораторией по электроснабжению благодаря поддержке ПО «БЭС» и ООО «Башкирэнерго». Она предназначена для студентов, обучающихся на отделении «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Открытие состоялось 2 сентября при участии директора по управлению персоналом и административным вопросам ООО «Башкирэнерго» Юлии Казанской, директора Белебеевских электрических сетей Олега Семенова и начальника ПТО Белебеевских электрических сетей Олега Зубова.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Лаборатория оснащена макетами линий электропередачи 0,4 и 10 кВ, а также другими элементами электрооборудования, что позволит студентам наглядно изучать принципы работы энергетических систем. В условиях реального производства учащиеся смогут проводить практические занятия и эксперименты, что значительно повысит качество их образования и подготовку к будущей профессиональной деятельности.

Открытие лаборатории – результат тесного сотрудничества колледжа и Белебеевских электросетей. Это отличный пример успешного взаимодействия образовательного учреждения и крупной энергетической компании, заинтересованной в подготовке квалифицированных кадров.

ООО «Башкирэнерго»