Березникам сшибают рога

Власти Березников в 2026 году намерены свернуть работу троллейбусов и заменить их автобусами. Основная причина — сильный износ существующего парка и необходимость модернизации сетевого хозяйства, которая оценивается в 2 млрд руб. Таким образом, в Пермском крае не останется такого вида общественного транспорта, как троллейбус. Ранее от него отказались власти Перми. Эксперт «Ъ-Прикамье» подтверждает, что эксплуатация троллейбуса выходит дороже, чем автобуса.

Власти Березников в 2026 году намерены свернуть троллейбусное движение в Березниках, сообщил «Ъ-Прикамье» информированный источник, близкий к властям. Уже сейчас транспортное управление занимается оптимизацией троллейбусного парка, его движения и графиков, люди уведомляются о предстоящих планах. В планах мэрии — прекратить троллейбусное движение с 1 марта, до этого времени поэтапно будут сворачиваться все пять городских маршрутов.

Основная причина грядущих изменений — дороговизна эксплуатации данного вида транспорта. Новый автобус стоит 20 млн руб., а троллейбус — 40 млн руб. Требует обновления и сеть для троллейбусов. Кроме того, за 40 лет работы парка никто не реконструировал контактную сеть — помимо 1 тыс. опор необходимо заменить десятки километров силовых кабелей, которые идут под дорожным полотном, что потребует также замены асфальта. Собеседник оценивает расходы на эти работы в 1,5–2 млрд руб. Отдельная проблема — троллейбусный парк, который занимает большую площадь и также требует реконструкции.

Власти Березников не собираются «бросать» водителей, всем им будет предложено пройти переобучение для работы на автобусе. Для этого создаются дополнительные учебные классы, добавил собеседник.

В краевом министерстве транспорта сообщили «Ъ-Прикамье», что действительно обсуждают совместно с администрацией Березников этот вопрос. «Окончательное решение пока не принято»,— пояснили в минтрансе.

На этой неделе в местных соцсетях появились публикации со ссылкой на анонимных работников троллейбусного парка о том, что муниципальное АО «Гортрансресурс» приняло решение о прекращении работы троллейбусного движения в Березниках с 1 марта 2026 года. До назначенной даты выпуск троллейбусов на линию будет уменьшен вдвое, а с ноября текущего года их места займут автобусы «Гортрансресурса». На данный момент износ троллейбусов достиг 80%, а инфраструктуры электрического транспорта — почти 70%.

Троллейбусное движение в Березниках было открыто 4 марта 1961 года. По состоянию на 1 июня 2025 года в городе работают пять троллейбусных маршрутов, ежедневный выпуск машин составляет 16 единиц. В середине 2019 года, после закрытия троллейбусного движения в Перми, Березники остались единственным городом в Пермском крае, где сохранился этот вид транспорта. Троллейбусы, работавшие в Перми, были переданы Березникам.

Бывший замглавы Перми Анатолий Дашкевич, в свое время принимавший участие в оптимизации троллейбусного парка в Перми, подтвердил «Ъ-Прикамье», что троллейбус — более дорогой в обслуживании вид общественного транспорта, чем автобус. «Однако, не зная экономики транспортного облуживания Березников, сложно делать выводы об эффективности того или иного управленческого решения в отношении троллейбусного парка».

Анастасия Диордиева