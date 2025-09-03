Россия запросила у КНР разъяснения об условиях въезда по безвизу

Российская сторона запросила у Китая разъяснения по условиям безвизового режима для россиян, который планируется ввести с 15 сентября 2025 года. Об этом сообщили в МИД РФ.

2 сентября посольство КНР в Москве уведомило, что с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года вводится безвизовый режим для российских граждан с общегражданскими паспортами. Он позволит туристам, бизнесменам и транзитным пассажирам находиться в Китае до 30 дней без визы.

В МИД РФ уточнили, что запросили дополнительные разъяснения у китайских партнеров. Вся необходимая информация будет опубликована на сайте российского министерства. Представитель МИДа Мария Захарова отметила, что вопрос о возможной отмене виз для китайских граждан в России также рассматривается.