Оренбуржье может получить 342,7 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Оренбургская область готовит заявку в ППК «Фонд развития территорий» для получения финансовой поддержки для переселения жителей из аварийных домов. В случае одобрения заявки регион может получить 342,7 млн руб., сообщает правительство Оренбуржья.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что до конца 2025 года планируется расселить 1,5 тыс. кв. м аварийного жилья. До 2032 года новое жилье получат 4,2 тыс. человек — это 99 многоквартирных домов общей площадью 75 тыс. кв. м.

Кроме этого, за счет областного бюджета в этом году собираются расселить шесть аварийных домов площадью 1,9 тыс. кв. м. Жилищные условия улучшат 89 человек. На начало сентября я расселено более половины от запланированного объема — 0,98 тыс. кв. м.

Руфия Кутляева