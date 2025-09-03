В мэрии Уфы предложили ужесточить профилактику аварий с подростками на питбайках

Ситуация с авариями несовершеннолетних на питбайках остается «в зоне риска», считает первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников. Как выразился чиновник на оперативном совещании мэрии, нужно «проработать мероприятия по ужесточению мер профилактики».

Такие меры, по мнению господина Кожевникова, в первую очередь должны затронуть дилерские центры и магазины, где продаются эти транспортные средства. Первый замглавы администрации подчеркнул, что в момент покупки питбайков нужно проводить инструктажи для родителей.

Ответственность за дальнейшую эксплуатацию питбайка лежит «на родителях, которые передают его несовершеннолетним детям», уверен Сергей Кожевников.

В августе в Башкирии зафиксировали четыре аварии с мототранспортом, в которых погибли несовершеннолетние. 26 августа в поселке Ново-Александровка в Демском районе Уфы на питбайке разбился 12-летний школьник, столкнувшись с автомобилем.

Майя Иванова