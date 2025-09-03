Правительство рассматривает увеличение лимита на «Семейную ипотеку» в России

Минфин России совместно с Минтрудом и Минстроем прорабатывает возможность расширения лимита по программе «Семейной ипотеки» при покупке квартир большей площади. Об этом рассказал журналистам директор департамента министерства финансов Алексей Яковлев.

По его словам, программа льготного кредитования должна стать ориентированной на семьи, где рождается большое количество детей и люди заинтересованы в улучшении жилищных условий. При этом, согласно мониторингу Минфина, сейчас ипотеки, которые берут граждане, зачастую ниже установленных лимитов (6 млн руб. и 12 млн руб. в зависимости от субъекта РФ).

Господин Яковлев поставил под сомнение введение по регионам различных ставок на ипотеку. В Минфине «склонны думать», что эта мера может усложнить процесс. «Во-первых, это сложно администрировать. Во-вторых, с точки зрения миграции населения — трудовой прежде всего — может быть, это не всегда будет справедливо»,— сказал директор департамента Минфина в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил Алексей Яковлев, предложения депутатов по модификации «Семейной ипотеки» будут анализироваться вместе с Минтрудом, «поскольку программа направлена на демографию», и с Минстроем, «с точки зрения влияния на строительство жилья».